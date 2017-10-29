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Trabzonspor-Galatasaray Maçında 2 Kırmızı Kart Birden Çıktı

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINDA 2 KIRMIZI KART BİRDEN ÇIKTI

Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısında saha bir anda karıştı. Olcay'ın N'Diaye'ye yaptığı sert harekete Feghouli'nin müdahalesi sonrası 2 oyuncu da kırmızı kart gördü.

Tarih : 29 Ekim 2017, 23:00
Puan Ver : Trabzonspor-Galatasaray Maçında 2 Kırmızı Kart Birden Çıktı(10/10)6

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk ederken zorlu mücadelenin ilk yarısında ortam bir anda gerildi.

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

0-0 berabere devam eden karşılaşmada ilk yarının bitimine saniyeler kala Olcay Şahan, Ndiaye'ye arkadan sert bir müdahalede bulundu ve hakem düdüğü çaldı. O an sinirlenen Olcay, yerde yatan Ndiaye'nin üzerine yürüyerek oyuncuyu formasından tuttu. Bunun üzerine olay yerine gelen Sofiane Feghouli, Olcay'ı itti ve ortalık bir anda karıştı.

Pozisyonun ardından hakem Halis Özkahya hem Olcay Şahan'a hem de Sofiane Feghouli'ye kırmızı kartını çıkardı ve iki takım da 10 kişi kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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