TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINDA 2 KIRMIZI KART BİRDEN ÇIKTI
Trabzonspor-Galatasaray maçının ilk yarısında saha bir anda karıştı. Olcay'ın N'Diaye'ye yaptığı sert harekete Feghouli'nin müdahalesi sonrası 2 oyuncu da kırmızı kart gördü.
Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor evinde Galatasaray'ı konuk ederken zorlu mücadelenin ilk yarısında ortam bir anda gerildi.
SAHA BİR ANDA KARIŞTI
0-0 berabere devam eden karşılaşmada ilk yarının bitimine saniyeler kala Olcay Şahan, Ndiaye'ye arkadan sert bir müdahalede bulundu ve hakem düdüğü çaldı. O an sinirlenen Olcay, yerde yatan Ndiaye'nin üzerine yürüyerek oyuncuyu formasından tuttu. Bunun üzerine olay yerine gelen Sofiane Feghouli, Olcay'ı itti ve ortalık bir anda karıştı.
Pozisyonun ardından hakem Halis Özkahya hem Olcay Şahan'a hem de Sofiane Feghouli'ye kırmızı kartını çıkardı ve iki takım da 10 kişi kaldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar