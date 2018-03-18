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Trabzonspor, Galatasaray Maçı Öncesi Gözdağı Verdi
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Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi gözdağı verdi

TRABZONSPOR, GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ GÖZDAĞI VERDİ

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Tarih : 18 Mart 2018, 18:30
Puan Ver : Trabzonspor, Galatasaray Maçı Öncesi Gözdağı Verdi(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo mavili takıma ligde üst üste ikinci galibiyetini getiren golleri 24. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 64 ve 66. dakikalarda Yusuf Yazıcı ve 86. dakikada Onazi kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golünü ise 36'da Boutaib attı. Konuk ekip ligde üst üste ikinci yenilgisini almış oldu.

AYTAÇ KARA, EROL BULUT'LA KAPIŞTI

Öte yandan 36. dakikada teknik direktör Erol Bulut tarafından oyundan alınan Aytaç Kara, bu kara büyük tepki gösterdi. Teknik heyetle tartışan Aytaç'ı takım arkadaşları zorlukla sakinleştirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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