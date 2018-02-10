TRABZONSPOR FORMALARINDA SEVGİLİLER GÜNÜ İNDİRİMİ
Trabzonspor, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle forma satışlarında yüzde 28 indirime gitti.
Trabzonspor Kulübü, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle forma satışında indirime gitti.
Bordo-mavili kulüp, "Yüzde 14 senin, yüzde 14 sevgilin için" kampanyası kapsamında iki yeni sezon forması ve baskı bedeli dahil toplam yüzde 28'lik indirim yaptı.
Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 14 Şubat'a kadar tüm TS Club ve internet mağazası "trabzonspor.com.tr" adresinden ürün temin edebileceği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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