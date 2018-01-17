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Trabzonspor, Filip Novak'la Anlaşmaya Vardı

TRABZONSPOR, FİLİP NOVAK'LA ANLAŞMAYA VARDI

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, sol bek transferi için Çek futbolcu Filip Novak ile anlaşmaya vardı.

Tarih : 17 Ocak 2018, 19:50
Puan Ver : Trabzonspor, Filip Novak'la Anlaşmaya Vardı(6/10)2

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala, sol bek transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bordo-mavililerin Çek savunmacı Filip Novak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BİR KAÇ GÜN İÇERİSİNDE İMZA ATACAK

Trabzonspor, Emmanuel Mas'ı Boca Juniors'a sattıktan sonra sol bek transferine hız vermişti. Bordo-mavililerin Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Tecrübeli savunma oyuncunun yarın Türkiye'ye gelerek birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağı gelen bilgiler arasında.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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