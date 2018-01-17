TRABZONSPOR, FİLİP NOVAK'LA ANLAŞMAYA VARDI
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, sol bek transferi için Çek futbolcu Filip Novak ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına kısa bir süre kala, sol bek transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bordo-mavililerin Çek savunmacı Filip Novak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
BİR KAÇ GÜN İÇERİSİNDE İMZA ATACAK
Trabzonspor, Emmanuel Mas'ı Boca Juniors'a sattıktan sonra sol bek transferine hız vermişti. Bordo-mavililerin Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Tecrübeli savunma oyuncunun yarın Türkiye'ye gelerek birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atacağı gelen bilgiler arasında.
Kaynak: haberinburada
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