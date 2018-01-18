Trabzonspor Emmanuel Mas'ın yerine Çek sol Bek Filip Novak'ı transfer etti.

"GÖRÜŞMELERE BAŞLANMIŞTIR"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Filip Novak' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, F.C. Midtjylland ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır."

YILDIZ FUTBOLCU SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Trabzonspor'un KAP'a bildirdiği yıldız futbolcu sağlık kontrolünden geçti.Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bugün Türkiye'ye gelmişti. Novak'ı taşıyan uçak, 13 Ocak Cumartesi gecesi pistten çıkan yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması çalışmaları sebebiyle uçuşa kapatılan Trabzon Havalimanı yerine Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN NOVAK'A SEVGİ SELİ

Bir grup Trabzonspor taraftarı, 27 yaşındaki oyuncuyu havalimanından çıkışında sevgi gösterileriyle karşıladıktan sonra fotoğraf çektirdi. Novak, daha sonra kulüp yetkilileri ile otomobile binerek Trabzon'a hareket etti.

Trabzonspor'un bugün Çek sol bekle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada