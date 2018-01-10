İkinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Boca Juniors'a transfer olan Emmanuel Mas'ın boşluğunu Filip Novak ile doldurdu.

Mas'ın gidişinin ardından sol bek mevki için arayışlarını sürdüren bordo mavililer, A Spor'un son dakika haberine göre Danimarka ekibi FC Midtjylland'da forma giyen Çek futbolcu Filip Novak ile her konuda anlaşmaya vardı.

HER BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

27 yaşındaki futbolcu sol bekin yanı sıra sol stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

Kaynak: haberinburada