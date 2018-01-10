Aysal'dan Yıldırım Demirören'e Yanıt Gecikmedi: Sorunun Baş Aktörüdür
Galatasaray'dan Bruma Transferi İçin Dev Adım
Trabzonspor Filip Novak İle Anlaştı
Galatasaray, 17 Yaşındaki Futbolcuyu Denemeye Aldı
Gençlerbirliği, Hazırlık Maçında Demir Grup Sivasspor'u 4-1 Yendi
Doların Ateşi Yükseldi! 3,80 Lirayı Aştı
Antalyaspor'un Yeni Başkanı Cihan Bulut
Erdoğan'dan Kaymakam Maaşlarına Düzenleme Sinyali: Emri Altında Çalışanlardan Düşük Maaş Alamazlar
Jeff Bezos, 105 Milyar Dolar Servetle Tüm Zamanların En Zengini Oldu
Abdullah Avcı: Arda Turan Transferi İki Gün İçerisinde Belli Olacak
Turcoin Projesinin Arkasından Saadet Zinciri Şirketi Çıktı
Abdullah Avcı: Büyük Takımlardan Transfer Teklifi Aldım
Yasin Öztekin Galatasaray İle Yeni Sözleşme Yapmak İstediğini Açıkladı
Sahte Bal Tarihe Karışacak! Tüm Ürünler İncelenecek
Brezilyalı Josef De Souza Fenerbahçe'de Kalmak İstiyor
Thy, Çalışanlarını Bir Maaş İkramiyeyle Ödüllendirdi
Asgari Ücrete 100 Lira Destek Ödemesi Devam Edecek
Ethereum Rekora Doymuyor! Bin 350 Da Doları Aştı
Beşiktaş-Adalar Seferi Yeniden Başlıyor
İstanbul'da İnsani Geçim Ücreti 2 Bin 385 Lira

Trabzonspor Filip Novak İle Anlaştı

TRABZONSPOR FİLİP NOVAK İLE ANLAŞTI

İkinci yarı öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Boca Juniors'a transfer olan Emmanuel Mas'ın boşluğunu Filip Novak ile doldurdu.

Tarih : 10 Ocak 2018, 20:40
Puan Ver : Trabzonspor Filip Novak İle Anlaştı(9/10)5

Mas'ın gidişinin ardından sol bek mevki için arayışlarını sürdüren bordo mavililer, A Spor'un son dakika haberine göre Danimarka ekibi FC Midtjylland'da forma giyen Çek futbolcu Filip Novak ile her konuda anlaşmaya vardı.

HER BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

27 yaşındaki futbolcu sol bekin yanı sıra sol stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzonspor  Filip  Novak  İle  Anlaştı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER