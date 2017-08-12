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trabzonspor, fb'nin sağlık kontrolünden geçirdiği giuliano'nun kulübüyle anlaştı

TRABZONSPOR, FB'NİN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRDİĞİ GİULİANO'NUN KULÜBÜYLE ANLAŞTI

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirdiği Giuliano için kulübü Zenit'le anlaşma sağladı. Bundan sonra ne olacağı ise büyük bir merak konusu oldu.

Tarih : 12 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Trabzonspor, Fb'nin Sağlık Kontrolünden Geçirdiği Giuliano'nun Kulübüyle Anlaştı(7/10)9


Trabzonspor'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak hamle. BipSpor'un haberine göre bordo mavili ekip, Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Giuliano için kulübü Zenit'le anlaşmaya vardı. Bundan sonra ne olacağı büyük bir merak konusu.



MEHMET EKİCİ'DE GERİLİM ÇIKMIŞTI



İki kulüp arasındaki gerilim en son Mehmet Ekici transferinde tavan yapmıştı. Geçen sezonun devre arasında Ekici'yi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Trabzonspor'u ikna edememiş ve transfer için yıldız oyuncunun sözleşmesinin sona ermesini beklemişti.



Dün Brezilya basınında yer alan haberde Giuliano için en iyi teklifin Trabzonspor'dan geldiği iddia edilmişti.



Öte yandan Fenerbahçe şu saatlerde Giuliano'yu sağlık kontrolünden geçirdi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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