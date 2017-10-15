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TRABZONSPOR, EVİNDE AKHİSARSPOR'A 6-1 YENİLDİ


Trabzonspor, Evinde Akhisarspor'a 6-1 Yenildi
Tarih : 15 Ekim 2017, 19:40
Puan Ver : Trabzonspor, Evinde Akhisarspor'a 6-1 Yenildi(5/10)1

Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, seyircisi önünde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 gibi tarihi bir sonuçla mağlup oldu. Galibiyet hasreti dört maça çıkan Tranbzonspor'da taraftarlar, takımı protesto etti. Şok bir sonuca imza atan Teleset Mobilya Akhisarspor, ligdeki ilk deplasman galibiyetini aldı.

4 HAFTADIR GALİBİYET ALAMIYOR

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Trabzonspor, sahasında peş peşe şaşırtan skorlar almaya devam ediyor. Medical Park Stadı'nda oynadığı son maçta Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-0 öne geçip 4-3 kaybeden Trabzonspor, taraftarına bir şok daha yaşattı. Üç haftadır süren galibiyet hasretini Teleset Mobilya Akhisarspor maçında son vermek isteyen Trabzonspor, sahadan tarihi bir yenilgi ile ayrıldı.

TRABZONSPOR SAVUNMASI DÖKÜLDÜ

Maça çok kötü başlayan Trabzonspor, özellikle savunmada tel tel döküldü. Durica ve Mustafa Akbaş'ın uyumsuz görüntüsü, Hubocan'ın sol bekte beklentilerin altında kalması, Teleset Mobilya Akhisarspor'un her atağının tehlikeli olmasını sağladı. Asıl mevkisi stoper olan Hubocan'ın alışık olmadığı mevkide oynatılması, konuk ekibin sağ kanattan etkili hücumlar gerçekleştirmesine neden oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un rakibi iyi analiz ederek oluşturduğu taktik, konuk ekibin maç boyunca özellikle pozisyon anlamında maçı üstün geçirmesini sağladı.

ABDÜLKADİR DE TAKIMI KURTARAMADI

İlk yarıda tam 3 gol bularak Trabzonspor'u şaşkına çeviren Telset Mobilya Akhisarspor, ev sahibi ekibin soyunma odasına protestolarla girmesine neden oldu.İkinci yarıda savunmadan Durica'yı çıkartıp Castillo'yu sahaya süren Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın aldığı risk, bordo-mavili ekibi hücumda biraz olsun canlandırdı. Altyapıdan yetişen genç futbolcu Abdülkadir Ömür ile farkı 2'ye Trabzonspor, biraz olsun umutlandı. Ancak savunmasında büyük açıklar veren ev sahibi ekibin aldığı riski hızlı hücumlarla değerlendiren Teleset Mobilya Akhisarspor, iki gol daha bularak güçlü rakibini tarihi bir sonuçla mağlup etti. Eski Trabzonsporlu Henrique'nin iki golle yıldızlaştığı maçta Teleset Mobilya Akhisarspor, attığı kadar da gol kaçırdı.

Bu sonuçla 9 puanda kalan Trabzonspor haftayı 11. sırada yer aldı. Farklı galibiyetle puanını 16'ya yükselten Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde 3. sıraya yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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