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trabzonspor eto'o'yu istediğini açıkladı

TRABZONSPOR ETO'O'YU İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

Gençlerbirliği karşısında alınan 0-0'lık beraberliğin ardından Trabzonspor'da transfer kararı alındı.

Tarih : 28 Kasım 2016, 15:08
Puan Ver : Trabzonspor Eto'o'yu İstediğini Açıkladı(6/10)7


Trabzonspor'da transfer dönemindeki ilk hedef Antalyasporlu Samuel Eto'o... Süper Lig'in en az gol atan takımı durumunda olan bordo mavililerin devre arasında Kamerunlu futbolcuyu takıma kazandırmak için girişimlere başladığı belirtildi.



Konuyla ilgili Trabzon yerel basınına konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukcu şu ifadeleri kullandı;



“Eto'o değerlendirdiğimiz bir oyuncu. Devre arası alınacak oyuncuların uyum sorunu olabilir. Eto'o bu konuda Türkiye'yi tanıması ve kalitesi açısından değerlendirdiğimiz bir oyuncu. Ersun hoca, başkan ve transfer komitesi ile ilgili olarak maliyeti ve faydası konusunda bir değerlendirme yapacağız. Tabi ki taraftarın Eto'o gibi bir ism ile heyecanı ve bize golleriyle katkı yapacak olması da bu değerlendirmemiz de önemli olacak. Antalyaspor açısından bir sorun olacağını düşünmüyoruz"



 



kaynak:yenişafak








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