TRABZONSPOR, ESKİ FENERBAHÇELİ NANİ İÇİN KULÜBÜYLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Trabzonspor, şimdilerde İspanya'nın Valencia kulübünde forma giyen eski Fenerbahçeli Luis Nani için kulübüyle görüşmelere başladı.
Trabzonspor farklı bölgeler için alternatif isim arayışlarını sürdürürken, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luis Nani de gündeme geldi.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Bordo-mavili kulübün bu oyuncunun transferi için menajer Özkan Doğan'a yetki verdiği ve bu oyuncunun uygun maliyetle transfer edilmesi için Valencia kulübü ile görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
30 yaşındaki oyuncunun transferi için yorum yapan bir yönetici, "Bu transferi ancak uygun maliyet ve yabancı kontenjanımız izin verirse yapabiliriz" dedi.
(Trabzon Kulis)
Kaynak: haberinburada
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