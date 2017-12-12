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Trabzonspor eski başkanı hastanelik oldu

TRABZONSPOR ESKİ BAŞKANI HASTANELİK OLDU

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hacıosmanoğlu, kontrol amaçlı müşahede altında tutuluyor.

Tarih : 12 Aralık 2017, 19:50
Puan Ver : Trabzonspor Eski Başkanı Hastanelik Oldu(6/10)2

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aort damarında yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı rahatsızlık sonrası arkadaşlarının ısrarı üzerine kontrol amaçlı hastaneye giden Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çekilen tomografisi sonrası aort damarında sorun tespit edildi. Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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