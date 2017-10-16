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Trabzonspor, Ersun Yanal'ın Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetti

TRABZONSPOR, ERSUN YANAL'IN SÖZLEŞMESİNİ TEK TARAFLI FESHETTİ

Trabzonspor'da 3. Ersun Yanal dönemi sona erdi. Bordo Maviler, son 6-1'lik TM Akhisarspor yenilgisinin ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdığını KAP'a bildirdi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Trabzonspor, Ersun Yanal'ın Sözleşmesini Tek Taraflı Feshetti(10/10)6

Süper Lig'in 8. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 6-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

6-1'LİK YENİLGİ BARDAĞI TAŞIRDI

Kuruluşunun 50. yıl dönümüne şampiyonluk parolasıyla giren ve yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor'da kötü sonuçlar, ayrılığa neden oldu. 6. haftada Aytemiz Alanyaspor'a 3-0 öne geçmesine karşın 4-3 yenilen ve son haftada TM Akhisarspor'a 6-1 yenilen Bordo Maviler, zirvenin uzağında kaldı.

42 MAÇTA 16 GALİBİYET ALABİLDİ

17 Mayıs 2016'da Trabzonspor'da 3. kez göreve gelen Ersun Yanal, takım tarihinin en düşük galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü oldu. Bordo-mavililer, bu dönemde 42 maçta sadece 16 galibiyet alabildi. Trabzonspor 12 beraberlik alırken 14 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Ersun Yanal, son döneminde bordo-mavililer maç başına sadece 1,4 puan ortalaması tutturabildi.

SÖZLEŞMENİN FESHEDİLDİĞİ KAP'A BİLDİRİLDİ

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada;

"Şirketimiz ile Teknik Direktör Kazım Ersun Yanal arasındaki sözleşme, son günlerde yaşanan gelişmeler dolayısıyla, görülen lüzum üzerine, sözleşmenin ilgili maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda feshedilmiştir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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