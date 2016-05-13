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trabzonspor ersun yanal ile anlaştı

TRABZONSPOR ERSUN YANAL İLE ANLAŞTI

Trabzonspor'da beklenen oldu. Bordo mavililerin önümüzdeki sezon teknik direktörlük konusunda Ersun Yanal ile prensipte anlaştığı TRT Spor tarafından son dakika bandıyla geçildi.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 13:03
Puan Ver : Trabzonspor Ersun Yanal İle Anlaştı(5/10)7


Trabzonspor'da uzun süren teknik direktör arayışı son buldu. TRT Spor'un son dakika olarak geçtiği habere göre bordo mavili yönetim eski teknik direktörleri Ersun Yanal ile prensip anlaşmasına vardı. Genç teknik adamın yakın zaman içerisinde Trabzon'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.



İki kez Trabzonspor'u çalıştırdı

Ersun Yanal, geçtiğimiz sezon Vahid Halilhodziç'in görevine son verilmesinin ardından Trabzonspor'un başına geçmiş ancak sezon bitimiyle birlikte Karadeniz'deki macerasına nokta koymuştu. Tecrübeli çalıştırıcı 2007-2009 arasında da bordo-mavili takımda teknik direktörlük yapmıştı.








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