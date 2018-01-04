TRABZONSPOR, EMMANUEL MAS'IN TAKIMDAN AYRILDIĞINI KAP'A BİLDİRDİ
Trabzonspor, Emmanuel Mas'ın Boca Juniors'a transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Emmanuel Mas'ın Trabzonspor serüveni sona erdi. Bordo-Mavili ekip, Arjantinli futbolcunun transferi için Boca Juniors'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
TRABZONSPOR TARAFINDAN KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Bordo-mavili kulüp, Mas'ı geçen sezon devre arasında Arjantin'in San Lorenzo Kulübünden 1,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer etmişti.
Kaynak: haberinburada
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