Fenerbahçe, Zenit'te top koşturan 27 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Giuliano'yu, 7 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

BONSERVİSİNİ ALMAK ZORUNDA KALDILAR

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirip, daha sonra sağlık kontrolünden geçirdiği Giuliano için, Trabzonspor da Zenit'in kapısını çaldı. Fenerbahçe de daha önce kiralık olarak anlaştığı Giuliano'yu, iyi bir teklif veren Trabzonspor'a kaptırmamak amacıyla oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak zorunda kaldı.

Kaynak: haberinburada