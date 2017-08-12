TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ, FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ ALMAK ZORUNDA KALDI
Fenerbahçe, daha önce kiralık olarak anlaştığı Giuliano'yu, Trabzonspor'un devreye girmesi nedeniyle bonservisiyle beraber almak zorunda kaldı.
Fenerbahçe, Zenit'te top koşturan 27 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Giuliano'yu, 7 milyon Euro karşılığında 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
BONSERVİSİNİ ALMAK ZORUNDA KALDILAR
Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirip, daha sonra sağlık kontrolünden geçirdiği Giuliano için, Trabzonspor da Zenit'in kapısını çaldı. Fenerbahçe de daha önce kiralık olarak anlaştığı Giuliano'yu, iyi bir teklif veren Trabzonspor'a kaptırmamak amacıyla oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak zorunda kaldı.
Kaynak: haberinburada
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