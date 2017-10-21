Süper Ligde Trabzonspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Rıza Çalımbay ile ilk maçına çıkan bordo-mavililer, Okay'ın kendi kalesine attığı golle sahadan puansız ayrıldı ve galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Öte yandan Jose Sosa ve Yusuf Yazıcı, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

TRABZONSPOR 9 PUANDA KALDI

Bu sonuçla 9 puanda kalan Trabzonspor, önümüzdeki hafta Galatasaray'la karşılaşacak, 11 puana yükselen Evkur Yeni Malatyaspor ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Kaynak: haberinburada