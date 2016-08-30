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trabzonspor, cardozo'yu gönderirse el kaddouri'yi alacak!

TRABZONSPOR, CARDOZO'YU GÖNDERİRSE EL KADDOURİ'Yİ ALACAK!

Trabzonspor, yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Oscar Cardozo'yu satıp Napoli'nin orta sahası Omar El Kaddouri'yi almayı planlıyor

Tarih : 30 Ağustos 2016, 13:37
Puan Ver : Trabzonspor, Cardozo'yu Gönderirse El Kaddouri'yi Alacak!(0/10)


Transfer sezonunun bitimine doğru geri sayım sürerken Trabzonspor, çalışmalarında hız kesmiyor. Orta sahaya hücuma dönük bir takviye için yaz döneminden beri arayışlarını sürdüren Fırtına'da Omar El Kaddouri yeniden gündeme alındı.



Bu transfer için ise gözüken tek problem, takımda düşünülmeyen Oscar Cardozo'nun uygun bir bonservisle elden çıkarılması...



Tecrübeli golcü için Yunanistan ekibi Olympiakos'la yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Bordo-Mavili yöneticiler, İspanya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.








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