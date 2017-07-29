TRABZONSPOR, BURAK YILMAZ'LA ANLAŞMAYA VARDI
Trabzonspor, Çin'de forma giyen eski golcüsü Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı.
Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor'da bombalar patlamaya devam ediyor.
beIN Sports'un haberine göre; 50. yıla iddialı bir kadroyla girmek isteyen bordo mavili ekip, eski golcüsü Burak Yılmaz'la her konuda anlaştı.
Karadeniz temsilcisi, stoper bölgesini de deneyimli savunmacı Serdar Taşçı'lya güçlendirdi.
Kaynak: haberinburada
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