Trabzonspor, Çin'de forma giyen eski golcüsü Burak Yılmaz'la anlaşmaya vardı.

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor'da bombalar patlamaya devam ediyor.

beIN Sports'un haberine göre; 50. yıla iddialı bir kadroyla girmek isteyen bordo mavili ekip, eski golcüsü Burak Yılmaz'la her konuda anlaştı.

Karadeniz temsilcisi, stoper bölgesini de deneyimli savunmacı Serdar Taşçı'lya güçlendirdi.

Kaynak: haberinburada