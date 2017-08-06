TRABZONSPOR, BURAK YILMAZ TRANSFERİNİ KAP'A BİLDİRDİ
Trabzonspor, eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Buna göre Trabzonspor, Burak için 3.5 milyon Euro bonservis ve oyuncuya 3.55 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.
Trabzonspor, Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı borsaya bildirdi.
İşte Burak Yılmaz için yapılan KAP açıklaması;
"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz' ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Beijing Sinobo Guoan F.C. ile anlaşma sağlanmıştır.
BONSERVİSİ 3.5 MİLYON EURO
Anlaşmaya göre, Beijing Sinobo Guoan F.C.'ye sözleşme fesih bedeli olarak 3.500.000.-EUR ödenecektir.
Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
YILLIK 3.55 MİLYON EURO ALACAK
Anlaşmaya göre oyuncumuza; her bir sezon için 3.550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.Saygılarımızla,
Kaynak: haberinburada
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