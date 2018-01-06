TRABZONSPOR BREZİLYALI YILDIZ İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTI
Trabzonspor, Panathinaikos forması giyen Brezilyalı Moledo'nun transferi için 500 bin euro'uk teklif yaptı.
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da öncelik sol bek ve stoperde… Boca Juniors'a transfer olan Mas'ın yerine Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ı isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimin sunduğu alternatif isimleri de izliyor.
YUNAN KULÜBÜNE 500 BİN EUROLUK BONSERVİS BEDELİ ÖNERİLDİ
Çalımbay, stoper için Panathinaikos takımından Rodrigo Moledo'ya sıcak bakıyor. İlk girişimini yapan yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için Yunan kulübüne 500 bin euroluk bonservis bedeli önerdi.
Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle belli bir limiti aşamayan yönetimin bu teklifi Yunan kulübü tarafından reddedildi. Trabzonspor, yeni bir teklif için olanakları zorluyor.
Kaynak: haberinburada
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