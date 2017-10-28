TRABZONSPOR, BORCUNU 777 MİLYON 616 BİN 540 TL OLARAK AÇIKLADI
Trabzonspor, bugün yaptığı 40. Olağan Divan Genel Kurulu toplantısında, kulübün toplam borcunun 777 milyon 616 bin 540 lira olduğunu açıkladı.
Trabzonspor 40. Olağan Divan Genel Kurulu toplantısı bugün Kadir Özcan Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda Denetleme Kurulu adına söz alan kurul üyesi İsmet Keskin, dernek ve bağlı şirketlerin 31 Ağustos 2017 tarihi tarihi itibariyle kulübün net borcunun 777 milyon 616 bin 540 lira olduğunu söyledi.
MUHARREM USTA TOPLANTIYA KATILMADI
Toplantıya Trabzonspor Baskanı Muharrem Usta katılmazken, yönetim adına toplantıya Asbaşkan Ahmet Çubukçu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Eski başkanlardan Ibrahim Hacıosmaoğlu, Ahmet Celal Ataman, Özkan Sümer, Salih Erdem ve Mustafa Günaydın ile CHP Milletvekili Haluk Pekşen ise Divan Genel Kurul Toplantısı'nı izleyenler arasında yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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