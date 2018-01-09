TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ'IN STOPERİ MİTROVİC'İ KİRALAMAK İSTİYOR
Kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor'da gündem Matej Mitrovic. Vida transferinden sonra forma şansı iyice azalan Matej Mitrovic için Trabzonspor kiralama teklifi yapacak.
Devre arasında stoper pozisyonuna takviye yapmak isteyen Trabzonspor, Vida'nın gelişinden sonra Beşiktaş'ta forma şansı biraz daha azalan Matej Mitrovic'i kiralamak istiyor.
YÖNETİCİLER ANTALYA'DA GÖRÜŞECEK
BeinSports'un haberine göre; Mali dengeyi bozmamak adına devre arasında kiralık ya da bonservisi elinde olan oyunculara yönelen Trabzonspor yönetimi, Mitrovic'e yöneldi. Antalya'da bulunan iki kulübün yöneticilerinin yapacağı görüşmenin ardından transfer netleşecek.
Buna karşın Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in stoper rotasyonunda sıkıntı yaşma ihtimaline karşın Mitrovic'in kiralık gönderilmesine sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
Kaynak: haberinburada
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