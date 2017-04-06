Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Medical Park Arena Koordinatörü Gökhan Saral, hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın biletlerinin tükenmek üzere olduğunu söyledi.



Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Medical Park Arena Koordinatörü Gökhan Saral yaptığı açıklamada, 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da yaptıkları maçlara taraftarların ilgisinin artarak devam ettiğini belirtti.







Satışa çıkarılan Beşiktaş maçı biletlerinin çok büyük bölümünün tükendiğini ifade eden Saral, "Sadece bin dolayında VIP tribün bileti kaldı. Onun da yarına kadar tükenmesini bekliyoruz." dedi.







kaynak:sabah