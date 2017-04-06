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trabzonspor-beşiktaş maçına yoğun ilgi

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINA YOĞUN İLGİ

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Medical Park Arena Koordinatörü Gökhan Saral, hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmanın biletlerinin tükenmek üzere olduğunu söyledi.

Tarih : 06 Nisan 2017, 16:39
Puan Ver : Trabzonspor-Beşiktaş Maçına Yoğun İlgi(7/10)6


Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Medical Park Arena Koordinatörü Gökhan Saral yaptığı açıklamada, 41 bin 461 kapasitesi bulunan Medical Park Arena'da yaptıkları maçlara taraftarların ilgisinin artarak devam ettiğini belirtti.



Satışa çıkarılan Beşiktaş maçı biletlerinin çok büyük bölümünün tükendiğini ifade eden Saral, "Sadece bin dolayında VIP tribün bileti kaldı. Onun da yarına kadar tükenmesini bekliyoruz." dedi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Trabzonspor-Beşiktaş  Maçına  Yoğun  İlgi    haber

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