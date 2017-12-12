Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk etti.

İlk maçı deplasmanda 4-0'lık skorla kazanmayı başaran bordo-mavililer, sahasında da 5-1'lik net bir galibiyet elde ederek adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı. Rotasyon kadrosuyla sahaya çıkan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri Hugo Rodallega (56, 90+2 pen.), Volkan Şen (60 pen. ve 62) ve Bongonda'nın (87) golleriyle turu geçti.

RODALLEGA'DAN HAT-TRİCK

Konuk ekip 53'te Stephane Acka'nın kaydettiği golle öne geçmeyi başarsa da ev sahibi golden sonra oyuna ağırlığını koydu ve galibiyeti elde etti. Erzurum'da Murat Gürbüzerol 90+1'de sebep olduğu penaltıdan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Eşleşmenin ilk maçında hat-trick yapan Hugo Rodallega bu maçta da ağları bulmayı başardı ve kupadaki gol sayısını 7'ye çıkardı.

ÇALIMBAY'DAN ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maça ligde fazla şans bulamayan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile çıktı. Deneyimli teknik adam, bu maça ligde son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında görev alan isimlerden sadece Hubocan ve Mas'a ilk 11'de forma verdi. Sakatlıkları bulunan Durica ve Mustafa Akbaş'ın yanı sıra Burak Yılmaz, Kucka, Uğur, Okay, Onur ve Olcay Şahan da maç kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'da en son Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor ile oynanan maçta forma giyen ve sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Jose Sosa, 4 maç aranın ardından formasına kavuştu. Ligde Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5. Tur ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyen Sosa, rövanş karşılaşmasında ilk 11'de görev aldı.

HÜSEYİN VE FURKAN İLK KEZ

Trabzonspor'da Rıza Çalımbay döneminde milli maçlar nedeniyle lige verilen arada kampa davet edilen ve performansı beğenilen altyapı oyuncusu Hüseyin Türkmen, ilk kez A takımla maça çıktı. Geçtiğimiz ay içerisinde 5 yıllık sözleşme imzalanan 19 yaşındaki stoper oyuncusunun yanı sıra yine bir başka genç stoper Furkan Yıldırım da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla birlikte ilk kez 21 kişilik kadroda kendisine yer buldu. Yıldırım 65'te Hubocan'ın yerine oyuna dahil oldu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Trabzonsporlu taraftarlar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, maça gelen bordo-mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdiler.

Bu arada Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosunda yer almayan futbolcular için bugün özel bir antrenman programı uygulandı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: haberinburada