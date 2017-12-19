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Trabzonspor Başkanı Usta iddialı konuştu: Daha iyi olacağız

TRABZONSPOR BAŞKANI USTA İDDİALI KONUŞTU: DAHA İYİ OLACAĞIZ

Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'dan iddialı açıklamalar geldi. Muharrem Usta, "Huzuru yakaladık, aldığımız sonuçlara şaşırmıyorum dahada iyi olacağız" dedi.

Tarih : 19 Aralık 2017, 22:20
Puan Ver : Trabzonspor Başkanı Usta İddialı Konuştu: Daha İyi Olacağız(5/10)1

Süper Ligde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor'da moraller yerinde. Takımın artan performansını değerlendiren Başkan Muharrem Usta, çok sabrettiklerini belirterek, emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

"BU EMEKLERİ UNUTMAYACAĞIM"

Doğrusunu söylemek lazım... Büyük sıkıntılar yaşadık. İnanılmaz zor dönemlerden geçtik. Ancak çok şükür şimdi işler yavaş yavaş yoluna girmiş durumda. Halen ben genel potansiyelimizin uzağında kaldığımızı düşünüyorum. Mutlaka daha iyisi olacak. Bu yaşadığımız günlerin gelecek adına bir başlangıç olduğu inancındayım. Burada sadece benim değil birçok kişinin emeği var. Yöneticilerimiz var, yakın çalışma arkadaşlarımız var, destek verenler var. Emekler büyük yani. Zor günde emeği geçenleri asla unutmayacağım.

"ŞAŞIRALACAK DURUM DEĞİL"

Şimdi insanlar sezon başındaki Trabzonspor ile şu anki Trabzonspor arasındaki farkı görüyor ve 'Nasıl olabilir bu?' diyor. Asla şaşırılacak bir durum aslında bu. Çünkü ortada müthiş bir potansiyel var. Bunu ortaya çıkardı Rıza Hoca (Çalımbay). Kişisel olarak iyi sonuçlara şaşırmıyorum. Potansiyeli biliyorum. O yüzden de ben umudumu hiç kaybetmedim. Arayı kapatmak için halen fırsatımız var.

"KAVGA ORTAMI İSTEMİYORUM"

Artık kulüpte kavga ortamı olmasını hiç istemiyorum. O nedenle kişisel olarak eski yaşadıklarımızı bir kenara bıraktım. Trabzonspor'un huzura ihtiyacı var. Bu huzur ortamını yakalamaya başladık. Bundan sonra da korunması için elimden geleni yapacağım. Gerçekten de sadece kendi işimize konsantre olmayı başarırsak ortaya çok daha iyi sonuçların çıkacağından eminim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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