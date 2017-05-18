TRABZONSPOR, BAŞAKŞEHİR'E KARŞI TAM KADRO
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarını tam kadro olarak gerçekleştiriyor.
Ligde yeni stadındaki ilk 4 maçta 10 puan elde eden ancak son 3 müsabakada sadece 1 puan alabilen bordo-mavililer, Medipol Başakşehir önünde kendi evindeki kötü gidişatını da durdurmanın mücadelesini verecek
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu sahasında şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Medical Park Arena'daki kötü gidişatını da durdurmanın mücadelesini verecek.
Bordo-mavililer, Trabzon'da 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Arena'da ilk 4 maçında Gaziantepspor'u 4-0, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Galatasaray'ı 2-0 mağlup edip, Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, ilerleyen haftalarda bu performansını sürdüremeyerek düşüşe geçti.
İlk 4 maçında gol dahi yemeyen, daha sonra Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıktan sonra Kayserispor'a 3-2 yenilen Karadeniz ekibi, son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlikle sadece 1 puan toplayarak 8 puan yitirdi.
Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında Medical Park Arena'da 3 maç sonra kazanarak Avrupa kupalarına katılma hedefi yolunda kayıpsız devam etmeye çalışacak.
kaynak:sabah
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