Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile biten karşılaşamda dikkat çeken anlar yaşandı.

ABDÜLKADİR'E BÜYÜK DESTEK

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan ve 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile son eren karşılaşmada dikkat çeken anlar yaşandı. Başakşehir karşısında ortaya koyduğu performansla bordo-mavili taraftarların tek destek verdiği isim olan Abdülkadir Ömür'e Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu da destek verdi.

Kaynak: haberinburada