TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OLAY YARATAN KARE!
Trabzonspor-Başakşehir maçında Emre Belözoğlu ve Arda Turan, bordo-mavili ekibin genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü başından öperek destek verdi.
Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile biten karşılaşamda dikkat çeken anlar yaşandı.
ABDÜLKADİR'E BÜYÜK DESTEK
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan ve 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile son eren karşılaşmada dikkat çeken anlar yaşandı. Başakşehir karşısında ortaya koyduğu performansla bordo-mavili taraftarların tek destek verdiği isim olan Abdülkadir Ömür'e Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu da destek verdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İran'dan İsrail'e Sert Yanıt: Karikatürümsü Bir Sirk İçin Seyirci Arıyorsunuz
- Lezbiyen Çiftin Şoke Eden Evlilik Teklifi Büyük İlgi Çekti
- Motosikletle Gençlerin Arasına Daldı! Feci Kaza Kameraya Yansıdı
- Avm'de Feci Kaza! Annesi Fotoğrafını Çekerken Merdiven Boşluğundan Aşağı Düştü
- Haftada 48 Kişinin Kabul Edildiği Özgürlükler Adası: Coco Plum
Bu Haberle İlgili Yorumlar