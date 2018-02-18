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Trabzonspor - Başakşehir maçında olay yaratan kare!

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OLAY YARATAN KARE!

Trabzonspor-Başakşehir maçında Emre Belözoğlu ve Arda Turan, bordo-mavili ekibin genç yeteneği Abdülkadir Ömür'ü başından öperek destek verdi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 19:30
Puan Ver : Trabzonspor - Başakşehir Maçında Olay Yaratan Kare!(7/10)3

Spor Toto Süper Ligde Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ve 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile biten karşılaşamda dikkat çeken anlar yaşandı.

ABDÜLKADİR'E BÜYÜK DESTEK

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanan ve 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile son eren karşılaşmada dikkat çeken anlar yaşandı. Başakşehir karşısında ortaya koyduğu performansla bordo-mavili taraftarların tek destek verdiği isim olan Abdülkadir Ömür'e Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu da destek verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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