Bursaspor'da ligin ilk yarısında attığı gollerle transferin gözde isimleri arasına giren sol bek oyuncusu Aziz Behich için Trabzonspor nabız yokluyor.

15 MAÇTA 5 GOL ATTI

Süper Ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bursaspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich'in ismi birçok kulüple anılıyor. Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylenen 27 yaşındaki oyuncu Trabzonspor da radarına girdi. Bordo-mavili kulüp yöneticileri Aziz Behich için yeşil-beyazlı idareciler ile görüştü ancak henüz resmi bir beklifte bulunulmadı.

Kaynak: haberinburada