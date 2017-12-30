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Trabzonspor, Aziz Behich İçin Nabız Yokluyor
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Trabzonspor, Aziz Behich İçin Nabız Yokluyor

TRABZONSPOR, AZİZ BEHİCH İÇİN NABIZ YOKLUYOR

Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un başarılı savunmacısı Aziz Behich için Galatasaray'ın ardından Trabzonspor' da devreye girdi.

Tarih : 30 Aralık 2017, 14:20
Puan Ver : Trabzonspor, Aziz Behich İçin Nabız Yokluyor(5/10)1

Bursaspor'da ligin ilk yarısında attığı gollerle transferin gözde isimleri arasına giren sol bek oyuncusu Aziz Behich için Trabzonspor nabız yokluyor.

15 MAÇTA 5 GOL ATTI

Süper Ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bursaspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich'in ismi birçok kulüple anılıyor. Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylenen 27 yaşındaki oyuncu Trabzonspor da radarına girdi. Bordo-mavili kulüp yöneticileri Aziz Behich için yeşil-beyazlı idareciler ile görüştü ancak henüz resmi bir beklifte bulunulmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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