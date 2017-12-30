TRABZONSPOR, AZİZ BEHİCH İÇİN NABIZ YOKLUYOR
Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'un başarılı savunmacısı Aziz Behich için Galatasaray'ın ardından Trabzonspor' da devreye girdi.
Bursaspor'da ligin ilk yarısında attığı gollerle transferin gözde isimleri arasına giren sol bek oyuncusu Aziz Behich için Trabzonspor nabız yokluyor.
15 MAÇTA 5 GOL ATTI
Süper Ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bursaspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich'in ismi birçok kulüple anılıyor. Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylenen 27 yaşındaki oyuncu Trabzonspor da radarına girdi. Bordo-mavili kulüp yöneticileri Aziz Behich için yeşil-beyazlı idareciler ile görüştü ancak henüz resmi bir beklifte bulunulmadı.
Kaynak: haberinburada
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