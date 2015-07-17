

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu mücadelesinde yarın Differdange 03 ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekip, bu karşılaşma ile birlikte Avrupa'da 122. kez sahne alacak.



Bordo-mavililer, bugüne kadar yaptığı 121 maçta 46 galibiyet ve 31 beraberlik aldı, 44 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 157 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde de 163 gol gördü.



Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 73, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.



UEFA'DA 74. MAÇ



Trabzonspor, Differdange 03 takımıyla UEFA Kupası'nda 74. maçını oynayacak. UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 73 maçın 29'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 19 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 25 maçta mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 102 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 99 gol gördü.



DEVLERE KARŞI ZAFERLER



Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa'da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar alan bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.