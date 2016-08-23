TRABZONSPOR AVNİ AKER'E VEDA EDİYOR
Trabzonspor Kulübünün düzenlediği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda organizasyonu yarın yapılacak.
Trabzonspor Kulübünün düzenlediği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda organizasyonu yarın yapılacak.
Sezon içerisinde yapımının tamamlanması hedeflenen Akyazı Stadı'na geçmeyi planlayan bordo-mavililerde, veda organizasyonuna eski başkanlar ve efsane futbolcular da katılacak.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, eski başkanlardan Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Onursal Başkan Mehmet Ali Yılmaz, Faruk Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener ve İbrahim Hacıosmanoğlu da gecede yer alacak. Şamil Ekinci ise rahatsızlığı nedeniyle organizasyona katılamayacak.
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