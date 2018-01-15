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Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı

TRABZONSPOR, ARJANTİNLİ YILDIZ SOSA'NIN BONSERVİSİNİ ALDI

Tranzonspor Kulübü, sezon başında Milan'dan satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Jose Sosa'nın bonservisini aldığını açıkladı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 20:20
Puan Ver : Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı(5/10)1

Trabzonspor Kulübü, sezon başında Milan'dan satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın kesin transferinin gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

İLK TAKSİTİ ÖDENDİ

Sosa için Milan'a kiralama bedeli olarak ilk etapta 1 milyon 350 bin Euro ödeme yapan bordo-mavililerin, Arjantinli oyuncunun kesin transferinin gerçeklemesinin ardından anlaşma gereği yapacağı 3 milyon 400 bin Euro'luk ödemenin de ilk taksidini gerçekleştirdiği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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