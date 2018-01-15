TRABZONSPOR, ARJANTİNLİ YILDIZ SOSA'NIN BONSERVİSİNİ ALDI
Tranzonspor Kulübü, sezon başında Milan'dan satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Jose Sosa'nın bonservisini aldığını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, sezon başında Milan'dan satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın kesin transferinin gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
İLK TAKSİTİ ÖDENDİ
Sosa için Milan'a kiralama bedeli olarak ilk etapta 1 milyon 350 bin Euro ödeme yapan bordo-mavililerin, Arjantinli oyuncunun kesin transferinin gerçeklemesinin ardından anlaşma gereği yapacağı 3 milyon 400 bin Euro'luk ödemenin de ilk taksidini gerçekleştirdiği öğrenildi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi hususunda, şirketimiz ile A.C. Milan arasında yapılan sözleşmenin ilgili maddesi gereği, oyuncunun kulübümüze kesin transferi gerçekleşmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar