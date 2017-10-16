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Trabzonspor, Alanyaspor Hezimetinden 1 Ay Geçmeden 6 Gol Yedi
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Trabzonspor, Alanyaspor Hezimetinden 1 Ay Geçmeden 6 Gol Yedi

TRABZONSPOR, ALANYASPOR HEZİMETİNDEN 1 AY GEÇMEDEN 6 GOL YEDİ

Trabzonspor, 3-0'dan Alanya'ya 4-3 kaybettiğinde Ersun Yanal "Çok net söyleyeyim, bu takım bir daha bunu yaşamaz" demişti. Takım, 1 ay geçmeden Akhisarspor'dan 6 gol yedi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Trabzonspor, Alanyaspor Hezimetinden 1 Ay Geçmeden 6 Gol Yedi(8/10)4

Karadeniz temsilcisi tarihi tersten yazıyor... Bordo-mavili ekip savunmasıyla bir şehre şok üzerine şok yaşatmaya devam ediyor. Tarihler 22 Eylül 2017'yi gösterirken Trabzonspor 3-0 önde olduğu karşılaşmada Alanyaspor'dan 4 gol yemişti. O 90 dakikanın ardından teknik direktör Ersun Yanal "Çok net söyleyeyim, bu takım bir daha bunu yaşamaz" ifadelerini kullanmıştı.

8 HAFTADA 21 GOL YEDİLER

Ancak Trabzonspor'un yavaş, pozisyon alamayan, rakibi unutan defansı, camianın hüznünü artırdı. Trabzonspor şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonda Galatasaray'ın 13 puan gerisinde kalırken yediği gol sayısıyla şu anda Süper Lig'in en kötüsü. Karadeniz Fırtınası, tam 21 gol yedi. Ve bunu sadece 8 haftada başardılar.

TRABZONSPOR ÇOK GERİDE KALDI

Geride kalan 8 haftada bordo-mavililerin en büyük eksikliği takım savunmasındaydı. Futbolcular top rakipteyken adeta uyudular. Meşin yuvarlağı presle geri kazanamayan futbolcular, moral olarak da her geçen dakika daha da düştü. Hal böyle olunca Trabzonspor, Süper Lig'de sadece 8 hafta geride kalmışken şampiyonluk yarışında çok geride kaldı.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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