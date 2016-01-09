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trabzonspor-adanaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR-ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak isteyen Trabzonspor, bu yüzden çok önem verdiği kupada bu akşam Adanaspor'u ağırlayacak. Tek hedef, yeni yıla zaferle başlamak olacak.

Tarih : 09 Ocak 2016, 09:44
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Trabzonspor, bugün Ziraat Türkiye Kupası'yla sahalara dönüyor. Grupta Gaziantepspor ve Nazilli Belediye mücadelelerini kazanan ve liderlik koltuğuna oturan Bordo-Mavililer, PTT 1. Lig'in dişli ekiplerinden biri olan Adanaspor'u konuk edecek. 20.45'te start alacak ve Koray Gençerler'in yöneteceği mücadele, A Haber'den canlı olarak ekranlara taşınacak.



İkinci devreye moralli girmek isteyen Fırtına'nın tek hedefi taraftarının önünde kazanarak Türkiye Kupası'nda iddialı olduğunu kanıtlamak. Bu maçı lige hazırlık olarak gören Sadi Tekelioğlu'nun ise karşılaşmaya as kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Öte yandan yıldız forvet Cardozo, sakat olduğu için maçın kadrosuna alınmadı.








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