TRABZONSPOR, 3 BÜYÜKLERE KARŞI ALDIĞI 15 GALİBİYETİN 8'İNİ GALATASARAY'A KARŞI ALDI
Trabzonspor, Süper Ligde üç büyüklerle oynadığı son 69 maçta, en çok galibiyeti Galatasaray karşısında aldı.
Trabzonspor, 2007/08 sezonu başından bu yana Süper Ligde üç büyüklere karşı oynadığı maçlarda en çok galibiyeti Galatasaray karşısında aldı.
3 BÜYÜKLER İÇİNDE EN ÇOK GALATASARAY'I YENİYOR
Bordo mavililer, üç büyüklerle oynadığı 69 maçta 15 galibiyet, 21 beraberlik ve 33 mağlubiyet elde etti.
Trabzonspor, 15 galibiyetinin sekizini Galatasaray karşısında aldı. Bordo mavililer, aynı dönemde Beşiktaş'ı beş; Fenerbahçe'yi ise iki kez yenebildi.
Kaynak: haberinburada
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