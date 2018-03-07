Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor, sıkıntılı günlerden geçiyor. Ligin zirvesine tırmanma umutlarını kaybeden bordo-mavililer Avrupa kupalarına katılma hedefini de riske attı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve takımının ilk yarıda ortaya koyduğu performans ile ikinci yarıda ortaya koyduğu performans arasında büyük bir farkın ortaya çıkması eleştiri oklarını tecrübeli teknik adama çevirdi.

2017'DE 9 MAÇTA 6 GALİBİYET

18 Ekim 2017'de Trabzonspor'un başına gelen Çalımbay, ilk maçına deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında çıktı. Müsabakadan 1-0 yenik ayrılan Karadeniz ekibi daha sonra evinde lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek çıkışa geçti. Söz konusu dönemden ligin ilk yarısının bitimine kadar oynanan bölümde Trabzonspor, Çalımbay yönetiminde 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, bütün umutların bittiği noktada camiaya yeniden bir heyecan getirmişti. Karadeniz ekibi 20 puan toplayarak, ilk yarının lideri Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 7'ye indirmiş ve bütün umutlarını ligin ikinci yarısına taşımıştı.

2018'DE FIRTINA DİNDİ

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Ligin ikinci yarısında çok daha farklı bir Trabzonspor" izleteceğiz diyerek, bordo-mavili taraftarları heyecanlandırmıştı. Oynanan futbol ve alınan saha sonuçları Çalımbay'ın söylemleri ile ters düştü. İstediği transferleri de yapamayan Çalımbay, ligin ilk yarısının aksine ikinci yarıda kötü bir performans sergiledi. Bordo-mavililer 2018 yılında ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. 7 puan toplayıp 14 puan kaybetti. Trabzonspor 24. haftayı lider Galatasaray ile aynı puana sahip Medipol Başakşehir'in 14 puan gerisinde 7. sırada tamamladı.

GOL SORUNU YAŞANIYOR

Trabzonspor'da attığı 18 golle, takımın gol yükünü çeken Burak Yılmaz'ın yokluğunda Karadeniz ekibi gol atmakta sıkıntı yaşıyor. Ligin ilk yarısında Çalımbay'ın görevde olduğu 9 maçta 16 gol atıp, 6 gol yiyen Trabzonspor, ikinci yarıdaki 7 maçlık dilimde ise 5 gol atıp 7 golü kalesinde gördü.

Kaynak: haberinburada