TRABZONLULAR KAÇIRMASIN DİYE HASTANEYE 15 KORUMAYLA GİTTİ
Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Brezilyalı Giuliano için Trabzonspor da olaya dahil oldu.
HASTANEYE KORUMALARLA GİTMİŞ
Trabzonspor'un, oyuncuyla anlaştığı iddia edilirken, Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, oyuncunun korumalarla hastaneye gittiğini belirtti.
İşte Ahmet Ercanlar'ın olayla ilgili kısa açıklaması;
"Guiliano ile ilgili bildiklerimi yazayım.Trabzonlular kaçıracak diye havaalanından taraftarın arasına sokulmadı.Hastaneye 15 korumayla gitti."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar