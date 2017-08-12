Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdiği Brezilyalı Giuliano için Trabzonspor da olaya dahil oldu.

HASTANEYE KORUMALARLA GİTMİŞ

Trabzonspor'un, oyuncuyla anlaştığı iddia edilirken, Hürriyet Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, oyuncunun korumalarla hastaneye gittiğini belirtti.

İşte Ahmet Ercanlar'ın olayla ilgili kısa açıklaması;

"Guiliano ile ilgili bildiklerimi yazayım.Trabzonlular kaçıracak diye havaalanından taraftarın arasına sokulmadı.Hastaneye 15 korumayla gitti."

Kaynak: haberinburada