TRABZONLU TEYZEDEN 'NENE HATUNLAR ÖLMEZ!' DEDİRTEN AFRİN KONUŞMASI
Trabzonlu teyzenin Afrin'de teröristlerle çarpışan askerlerimize "Topladığım fındıkları yemeyeceğim, onlara göndereceğim!" dediği konuşma, "Bu ülkede Nene Hatun'lar ölmez" dedirtti.
Afrin kent merkezinin kurtarılmasıyla ilgili Trabzonlu teyzenin söyledikleri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
FINDIKLARI ASKERLERE GÖNDERECEK
Çanakkle Şehitler Günü'nde askerlerimiz Afrin'e girdi diyen Trabzonlu teyze, topladığı fındıkları yemeyip askerlerimize göndereceğini söyledi.
NENE HATUN'LAR HEP VAR OLACAK
Konuşmasıyla bu topraklarda Nene Hatun'ların her zaman var olacağını gösteren teyze, teröristlerin arkasında ABD'nin olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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