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Trabzonlu oyuncudan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama

TRABZONLU OYUNCUDAN GALATASARAYLILARI KIZDIRACAK AÇIKLAMA

2-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrasında konuşan Trabzonspor stoperi Uğur Demirok, "Keşke her hafta Galatasaray ile oynayıp, şampiyonluğa gitsek" dedi.

Tarih : 30 Ekim 2017, 01:20
Puan Ver : Trabzonlu Oyuncudan Galatasaraylıları Kızdıracak Açıklama(6/10)2

Trabzonspor'un deneyimli savunma oyuncusu Uğur Demirok Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada "Keşke biz de her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek" dedi.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK"

Uğur, "Kötü giderken herkes sallayınca insanın konuşası gelmiyor. Çok iyi mücadele ettik. Buna ihtiyacımız vardı. Bugün iyi takım olduğumuzu gösterdik; gerekeni yaptık. Galatasaray seyircisi 'Trabzon kümeye' diye bağırmaktan bıkmadı. Keşke biz de her hafta Galatasaray ile oynasak da şampiyonluğa gitsek. Zaten iyi bir takımız. Belki sezon başında takım olmayı çok beceremedik. Takım olduğumuzda gerekeni yapıyoruz. İnşallah bizim için çıkış maçı olur. Trabzonspor'un ne kadar dirençli bir camia olduğunu herkese gösterdik" şeklinde konuştu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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