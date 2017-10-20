Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Trabzon'dan kovulan Yanal, istediği paranın çeyreğini bile alamayacak

TRABZON'DAN KOVULAN YANAL, İSTEDİĞİ PARANIN ÇEYREĞİNİ BİLE ALAMAYACAK

Trabzonspor'dan kovulan Ersun Yanal, kulüpten talep ettiği 1,8 milyon euronun çeyreğini bile alamayacak. Kulüp, tecrübeli teknik adama en fazla 300 bin euro ödeyecek.

Tarih : 20 Ekim 2017, 15:30
Puan Ver : Trabzon'dan Kovulan Yanal, İstediği Paranın Çeyreğini Bile Alamayacak(8/10)4

Kariyerinde ilk kez kovulan Ersun Yanal, Tolunay Kafkas'tan sonra Trabzonspor'dan tazminat alacak ikinci teknik direktör olarak tarihe geçecek. Sözleşmesi 1,8 milyon euro olan maaşını 150 bin euroluk aylıklar şeklinde alan tecrübeli teknik adam Ağustos ve Eylül ayına mahsuben 300 bin euro almıştı. Yönetim adına Yanal'la görüşen Ahmet Çubukçu, "Ekim ayı maaşını da al git" dedi.

1,5 MİLYON EURONUN HEPSİNİ İSTEDİ

İlk etapta maaşının yarısı olan 900 bin euro için kalan 600 bin euroyu kabul etmeyi düşünen Yanal teklifi reddetti. Avukatlık yapan oğlu Onur'a yetki belgesi verdi. Yanal, Trabzonspor'dan 1,8 milyon euroluk alacağının geri kalan 1,5 milyon eurosunun tamamını tahsil etme kararı aldı.

HUKUKÇULAR: 300 BİN EURODAN FAZLA ALAMAZ

Ersun Yanal'ın sözleşmesi ile ilgili tek taraflı fesih işlemi gerçekleştirilirken Trabzonspor'da yönetim bu hamleyi kulüp avukatlarına danışarak yaptı. Hukukçular, Yanal mahkemeye başvursa bile tazminat alamayacağını ve 300 bin Euronun haricinde kulüpten herhangi bir hak talep edemeyeceğini iddia ettiler.

(Fotospor)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trabzon  Dan  Kovulan  Yanal  İstediği  Paranın  Çeyreğini  Bile  Alamayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER