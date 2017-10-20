TRABZON'DAN KOVULAN YANAL, İSTEDİĞİ PARANIN ÇEYREĞİNİ BİLE ALAMAYACAK
Trabzonspor'dan kovulan Ersun Yanal, kulüpten talep ettiği 1,8 milyon euronun çeyreğini bile alamayacak. Kulüp, tecrübeli teknik adama en fazla 300 bin euro ödeyecek.
Kariyerinde ilk kez kovulan Ersun Yanal, Tolunay Kafkas'tan sonra Trabzonspor'dan tazminat alacak ikinci teknik direktör olarak tarihe geçecek. Sözleşmesi 1,8 milyon euro olan maaşını 150 bin euroluk aylıklar şeklinde alan tecrübeli teknik adam Ağustos ve Eylül ayına mahsuben 300 bin euro almıştı. Yönetim adına Yanal'la görüşen Ahmet Çubukçu, "Ekim ayı maaşını da al git" dedi.
1,5 MİLYON EURONUN HEPSİNİ İSTEDİ
İlk etapta maaşının yarısı olan 900 bin euro için kalan 600 bin euroyu kabul etmeyi düşünen Yanal teklifi reddetti. Avukatlık yapan oğlu Onur'a yetki belgesi verdi. Yanal, Trabzonspor'dan 1,8 milyon euroluk alacağının geri kalan 1,5 milyon eurosunun tamamını tahsil etme kararı aldı.
HUKUKÇULAR: 300 BİN EURODAN FAZLA ALAMAZ
Ersun Yanal'ın sözleşmesi ile ilgili tek taraflı fesih işlemi gerçekleştirilirken Trabzonspor'da yönetim bu hamleyi kulüp avukatlarına danışarak yaptı. Hukukçular, Yanal mahkemeye başvursa bile tazminat alamayacağını ve 300 bin Euronun haricinde kulüpten herhangi bir hak talep edemeyeceğini iddia ettiler.
(Fotospor)
Kaynak: haberinburada
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