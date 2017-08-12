Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bugün biri sivil 2 kişinin şehit edilmesi ve bir güvenlik görevlisinin de yaralanması olayını gerçekleştiren terörist grup deşifre edildi. Son yıllarda Karadeniz'de, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde saldırılarını sıklaştıran terör örgütü PKK'nın bölgede bulunan grupları ve sorumluları biliniyor. Bu grupların başında ise "Türk Tarık" kod adlı Barış Öner ve "Cudi Zaza" kod adlı Mehmet Yakışır bulunuyor.

BAŞINA 1 MİLYON TL ÖDÜL KONUŞLMUŞ

'Yeşil liste' olarak bilinen arananlar listesinin en başında yer alan, başına 1 milyon TL ödül konan Artvin'in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner, geçtiğimiz yıl 25 Ağustos tarihinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Artvin'in Şavşat ilçesindeki konvoyuna saldırı düzenlenmesi emrini verdiği ve bizzat yönettiği biliniyor. Eli kanlı teröristin yaklaşık bir yıl sonra bu kez Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör olayında parmağı olduğu belirtiliyor.

15 YAŞINDAKİ GENÇ ŞEHİT OLDU

Trabzon'un Maçka ilçesinde Vazelon kırsalında bir evden erzak çalan PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir astsubayın şehit olduğu 2 askerin yaralandığı bilgisine ulaşılmıştı. Olayın üzerinden birkaç saat geçmesinin ardından acıyı katlayan gerçek ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile beraber 15 yaşındaki Eren Bülbül'de şehit oldu.

Kaynak: haberinburada