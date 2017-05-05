TRABZON'DA YAYLA YOLUNDA FECİ KAZA: 4 ÖLÜ, 3 YARALI
Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Araklı ilçesi Karadere yolu Sularbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaylaya doğru yola çıkan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
kaynak:milliyet
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