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trabzon'da yayla yolunda feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı

TRABZON'DA YAYLA YOLUNDA FECİ KAZA: 4 ÖLÜ, 3 YARALI

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 12:12
Puan Ver : Trabzon'da Yayla Yolunda Feci Kaza: 4 Ölü, 3 Yaralı(8/10)9


  Edinilen bilgiye göre kaza, Araklı ilçesi Karadere  yolu Sularbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaylaya doğru yola çıkan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



 



kaynak:milliyet








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