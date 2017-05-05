

Edinilen bilgiye göre kaza, Araklı ilçesi Karadere yolu Sularbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaylaya doğru yola çıkan araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.







kaynak:milliyet