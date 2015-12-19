

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Özdil Mahallesi'ndeki ilkokula 2007 yılında atanan Ülkü K.'nın 8 yıl içerisinde okula sadece bir ay geldiği kaydedildi. Türkiye'de yaklaşık 300 bin öğretmen adayı atama beklerken, Ülkü öğretmen 2007 yılında atandığı Özdil İlkokulu'na önce doğum izni, ardından raporlar ve farklı okullara görevlendirmelerle gitmediği iddia edildi. İlkokulda okuyan öğrencilerin velileri söz konusu öğretmene tepki gösterirken, Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu, derslere 8 yıldır müdür ve müdür yardımcılarının geçici olarak girdiğini söyledi.







Özdil İlkokulu'nda yaşanan öğretmen sıkıntısının peşini bırakmayacaklarını dile getiren Özdil Mahalle Muhtarı Barış Hatipoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “2015-2016 yılında eğitim-öğretim yılının başlamasıyla beraber yeni atanan müdürümüzü ziyarete geldiğimde herhangi bir sıkıntının olup olmadığını sordum. Müdürümüz okulda öğretmen sıkıntısını olduğunu dile getirdi. Okulumuzda Ülkü K. adına bir öğretmenin görev yaptığını ve okula 8 yıl içerisinde sadece bir ay geldiğini öğrendim. Bende böyle bir şey olamayacağını düşünürken, akabinde İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü aradım. Olaya ona ilettiğimde ‘Tamam muhtarım hemen yazısını yazıyorum' dedi. Müdür bey, ‘8 yılın 3 yılı sizin zamanınızda oldu, benim telefon açmamı mı bekliyordunuz?' dedim” ifadelerini kullandı.