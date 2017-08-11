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Trabzon'da Teröristlerle Çatışma: 3 Asker Yaralı

TRABZON'DA TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 3 ASKER YARALI

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Trabzon'da Teröristlerle Çatışma: 3 Asker Yaralı(9/10)5

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Köprüyanı mahallesi kırsalında terörist grup ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edilirken, bölgede çatışmaların sürdüğü ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düşük olduğu bildirildi.

Öte yandan bölgeye çok sayıda polis özel harekat timi de sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzon Valiliği'nden de konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maçka ilçemiz kırsalında yapılan istihbarat çalışmaları sonucu 9 Ağustos tarihinde başlatılan operasyon sırasında, 11 Ağustos tarihinde, bugün saat 15.00'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış olup operasyonel faaliyet devam etmektedir."

MAYISTA BİR ONBAŞI ŞEHİT OLMUŞTU

Trabzon'un Maçka İlçesinde 16 Mayıs'ta Jandarma ekiplerine PKK'liler ateş açtı. Açılan ilk ateşte Uzman Onbaşı Osmangazi Çetingöz yaralandı, kaldırıldığı hastanede doktorların da tüm müdahalelerine rağmen şehit düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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