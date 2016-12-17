Trabzonspor'un yeni stadının isminin Şenol Güneş olacağı artık kesin. Bugün oynanacak mücadeleden sonra soluğu Trabzon'da alacak ve yarınki açılışa katılacak olan deneyimli hoca da, camianın büyük bölümü de verilen karardan çok gururlu.



Trabzonspor'un bugüne kadar Akyazı olarak bilinen stadının ismi pazar gününden itibaren değişiyor.







Bordo-Mavililer'in yeni evine, daha önce tarih yazan efsane kadronun kaptanı ve milli takımı dünya 3.'sü yapan Şenol Güneş'in isminin verilmesi artık kesinleşti. Güneş'in bugün Beşiktaş'ın başında çıkacağı Kasımpaşa mücadelesinden sonra soluğu Trabzon'da alacağı ve açılışa katılacağı ifade edildi.







Deneyimli hocanın ismi yarınki tarihi açılışta bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Şenol Güneş'in de, camianın önemli bir kanadının da bu karara çok olumlu yaklaştığı bildirildi.







kaynak:fanatik