Trabzon'da teröristlerle çıkan çatışmada Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ''Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın'' şeklindeki paylaşımı yürek burktu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren Bülbül şehit düştü. Eren Bülbül'ün "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" şeklindeki paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

ERZAK ÇALAN TERÖRİSTLERİ İHBAR ETTİ

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün, PKK'lı teröristleri girdikleri evden erzak çalarken görüp hemen güvenlik güçlerine haber verdiği ortaya çıktı. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle gelirken çıkan çatışmada terörist kurşunlarına hedef oldu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Eren Bülbül'ün acı haberinin duyulmasının ardından Facebook hesabından yaptığı "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımı kısa sürede Twitter'da #ErenİyikiVarsın etiketiyle TT oldu.

Kaynak: haberinburada