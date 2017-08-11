Trabzon'un Maçka ilçesinde Vazelon kırsalında bir evden erzak çalan PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucunda bir astsubayın şehit olduğu 2 askerin yaralandığı bilgisine ulaşılmıştı. Olayın üzerinden birkaç saat geçmesinin ardından acıyı katlayan gerçek ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile beraber 15 yaşındaki Eren Bülbül'de şehit oldu.

AİLESİ HASTANE ÖNÜNDE FENALIK GEÇİRDİ

Eren'in yakınları hastane önünde fenalık geçirdi. Valilikten yapılan açıklamada "Evden erzak çalma olayı ve bunun terörist unsurlarca yapılmış olabileceği ihtimaline binaen bahsi geçen ev civarında sürdürülen inceleme sırasında güvenlik kuvvetlerimize yardımcı olmakta iken terörist unsurlarca yapılan hain saldırı sonucu yaralanan sivil vatandaş ile aynı saldırıda yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen şehadet mertebesine erişti." denildi.

Teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül'ün fotoğrafı:

Kaynak: haberinburada