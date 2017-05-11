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trabzon'da korkutan yangın

TRABZON'DA KORKUTAN YANGIN

Trabzon'da mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:26
Puan Ver : Trabzon'da Korkutan Yangın(8/10)5


Edinilen bilgiye göre olay, Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Sabah 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, OSB'nin çevresini yoğun duman kapladı. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trabzon  Da  Korkutan  Yangın    haber

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