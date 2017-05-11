TRABZON'DA KORKUTAN YANGIN
Trabzon'da mobilya fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Sabah 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, OSB'nin çevresini yoğun duman kapladı. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
kaynak:milliyet
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