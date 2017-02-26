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Trabzon'da intihar'ın sonu tekme tokat bitti

TRABZON'DA İNTİHAR'IN SONU TEKME TOKAT BİTTİ

Trabzon'da bir genç dün 6 katlı bir iş hanının çatısına çıktı. İşi olmadığı için bunalımda olduğunu belirten genç, intihar girişiminde bulundu.

Tarih : 26 Şubat 2017, 10:18
Puan Ver : Trabzon'da İntihar'ın Sonu Tekme Tokat Bitti(10/10)10


 İntihar etmek isteyen genci kurtaran Sefa Korkmaz, kurtardığı Onur K.'yı tekme tokat dövdü.



Trabzon'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Dün yaşanan olayda Onur K. isimli genç intihar etmek için, Trabzon'un Mustafa Kemal Atatürk Alanı'nda bulunan bir iş hanının çatısına çıktı. 6 katlı binanın çatısından intihar girişiminde bulunan genç işi olmadığı için bunalımda olduğunu ifade etti.



İkna çabalarını karşılıksız bırakan Onur K. “Yaklaşırsanız atlarım” tehditlerinde bulundu. Onur K.'nın tehditlerine aldırış etmeyen kahraman Sefa Korkmaz ise polislerin olmadığı yerden sigara verme bahanesiyle yaklaştığı Onur K.'yı ani bir hareketle terasa doğru çekti.



 



 



 



kaynak:vatandanhaber






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