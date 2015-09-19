TRABZON'DA G.SARAY SEFERBERLİĞİ
Lige yapılan başarılı başlangıç sonrası, şimdi de Galatasaray'ı gözüne kestiren Trabzonspor'da alarm verildi. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, son iki idmanı takip etti. Süleyman Hurma ve Şota ile yapılan zirveden birlik-beraberlik mesajı çıktı.
TRABZONSPOR Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden G.Saray maçına hazırlanan takımının antrenmanlarını izleyerek futbolcularına moral verdi. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maçları stadyumdan izleyemeyen Hacıosmanoğlu, G.Saray maçı öncesi Trabzon'da kamp kurdu. Sportif direktör Süleyman Hurma ve Şota Arveladze ile akşam yemeğinde bir araya gelen Hacıosmanoğlu, takımının aldığı sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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