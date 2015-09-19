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Trabzon'da G.Saray seferberliği

TRABZON'DA G.SARAY SEFERBERLİĞİ

Lige yapılan başarılı başlangıç sonrası, şimdi de Galatasaray'ı gözüne kestiren Trabzonspor'da alarm verildi. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, son iki idmanı takip etti. Süleyman Hurma ve Şota ile yapılan zirveden birlik-beraberlik mesajı çıktı.

Tarih : 19 Eylül 2015, 12:31
Puan Ver : Trabzon'da G.Saray Seferberliği(7/10)4


TRABZONSPOR Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden G.Saray maçına hazırlanan takımının antrenmanlarını izleyerek futbolcularına moral verdi. Geçen sezondan kalan cezası nedeniyle maçları stadyumdan izleyemeyen Hacıosmanoğlu, G.Saray maçı öncesi Trabzon'da kamp kurdu. Sportif direktör Süleyman Hurma ve Şota Arveladze ile akşam yemeğinde bir araya gelen Hacıosmanoğlu, takımının aldığı sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.








Etiketler: Trabzon  Da  Gsaray  Seferberliği    haber

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