Lige yapılan başarılı başlangıç sonrası, şimdi de Galatasaray'ı gözüne kestiren Trabzonspor'da alarm verildi. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, son iki idmanı takip etti. Süleyman Hurma ve Şota ile yapılan zirveden birlik-beraberlik mesajı çıktı.