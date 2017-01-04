

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bugün cinnet geçiren bir şahıs, annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, bir süre önce İstanbul'dan memleketi Sürmene ilçesine gelen Ali R., kardeşleri Ahmet R., Elmas R. ve özürlü kardeşi Asuman R. ile annesi Zehra R. (80) ile Yukarı Çavuşlu mahallesindeki evlerinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek hepsini silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Ali R.'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







kaynak:habertürk